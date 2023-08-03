YAŞ Toplantısı kararları açıklanıyor! 3 Ağustos Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sonuçları
YAŞ Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı bugün saat 12.00'de başlayacak. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. İşte, 3 Ağustos 2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı son dakika sonuç açıklaması ile atama, terfi ve emekliye ayırma kararları hakkında detaylar...
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiriliyor. Genelkurmay Başkanlığına getirilecek yeni ismin belli olması beklenen toplantı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, 3 Ağustos 2023 YAŞ kararları ve sonuçlarına dair detaylar...
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
YAŞ kararları henüz açıklanmadı. Saat 12.00'de başlayacak olan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından açıklanacak.
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YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) BUGÜN TOPLANIYOR!
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.
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YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
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Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim olacak.