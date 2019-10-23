Yaş sınırlarına yeni düzenleme

Yeni sinema kanununun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' 22 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yer alan maddelerden biri sinema filmlerinin izleme yaş sınırlarına yeni eklemeler yapılması yönünde oldu. Buna göre sinema filmleri izleme yaş sınırlarının kategorileri genişletildi. Yerli ve yabancı sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde şöyle belirlendi;

* Genel İzleyici

* 6A

* 6+

* 10A

* 10+

* 13A

* 13+

* 16+

* 18+

* Şiddet ve Korku

* Cinsellik ve Çıplaklık

* Olumsuz Örnek