Yaş sebze ve meyve halindeki yatakhanede çıkan yangın söndürüldü - ANTALYA

Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki yaş sebze meyve halindeki yatakhaneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Kaçak şekilde yapıldığı belirtilen yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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