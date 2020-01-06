AA

Yaş meyve ve sebze sektörünün, ihracatıyla milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yıllık narenciye ihracatının 755,7 milyon dolar, taze meyve ihracatının 845,46 milyon dolar, taze sebze ihracatının 644,16 milyon dolar, çay ihracatının da yaklaşık 15 milyon dolar gelir getirdiğini vurguladı.

En çok ihraç edilen ürünün mandarin olduğunu aktaran Sin, "Ülke olarak 2019’da 758 bin 160 ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Sin, en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığına belirterek, bu ülkeye yapılan satışların yüzde 13 artarak 746,3 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Rusya'yı yüzde 5 artış ve 215 milyon dolarlık gelirle Almanya'nın izlediğini kaydeden Sin, 2019’da en dikkati çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan’da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini bildirdi.

Sin, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) 2019 yılında 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Bölgede en çok ihracat yapan illerin Mersin ve Hatay olduğunu ifade eden Sin, "Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerinin kalitesini dünyaya göstermek, sektörümüzün pazar payını artırmak ve global gelişmeleri takip etmek üzere AKİB olarak sektörün üç büyük küresel fuarına milli katılım sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, 2020 yılında da sektördeki politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.