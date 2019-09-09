Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 114 ülkeye 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar gelir elde edildi

- Dış satımda 375 milyon 386 bin 968 dolar ile Rusya ilk sırada yer aldı

- Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Rusya'ya yılın 8 aylık döneminde yapılan ihracatta yine yaş meyve sebze lider oldu"

Sürecek...