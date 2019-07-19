19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin bu sektördeki tek fuarı olan InterfreshEurasia Antalya Fuarının, uluslararası düzeyde talep gören bir fuar haline gelmesinin ülke ve sektör adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
Yurtdışından alım heyetleri ile desteklenerek alıcıların sayısının artırılması halinde hem yurtiçindeki ihracatçıların hem de diğer ülkelerdeki ithalatçıların fuara ilgisinin de artacağını söyleyen Uçak, şöyle devam etti:
''Ülkemiz kiraz, üzüm, narenciye, nar, çilek, kestane, domates gibi ürünlerde üretim ve ihracat bakımından dünya pazarında üst sıralarda yer alıyor. Biz hem ihracatçılar hem de İhracatçı Birlikleri olarak yeni pazarlar bulmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Çin’e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı ve şu anda Çin’den yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu tür fuarlar ile yeni pazarlardaki potansiyel alıcılar, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor ve ilgilendikleri firmaların tesislerini ziyaret ederek inceleme imkanı buluyor.''
Bu yıl gerçekleştirilecek olan Interfresh Eurasia Fuarı'na Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Uçak, ''Ülkemizde yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze meyve üretiliyor. Bu üretimin 4,5 milyon tonu ihracat ediliyor. Bu ihracattan 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Yaş meyve sebze sektörü olarak üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etme potansiyelimiz var. Bu potansiyele ve de 2023 yılı için yaş meyve sebze sektörü olarak ortaya koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için uluslararası fuarlar ihracatçılarımızın kullandığı önemli araçlardan biri durumundadır. ''2023 sebze meyve ihracat hedefini başta İnterfresh Eurasia Fuarı olmak üzere uluslararası fuarlar aracılığı ile gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Interfresh Eurasia Fuarı'na hem Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hem de firmalarımız olarak katılım sağladık. Son derece gelişime açık bir Fuar” şeklinde konuştu.
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