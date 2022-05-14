2022 Yaş çay alım fiyatına ilişkin beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla araştırılan 2022 Yaş çay alım fiyatını duyurdu. İşte ayrıntılar...

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz.