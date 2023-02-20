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Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte, trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gitmek isteyenlerle birlikte artan trafik yoğunluğu saat 08.20 itibariyle yüzde 72'ye çıktı

Giriş: 20.02.2023 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu
HABERTURK.COM / İHA

İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye kadar ulaştı.

İstanbul için trafik durumu

İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.20 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 72 seviyelerini gösterdi.

E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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