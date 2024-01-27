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        Haberler Gündem Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?

        Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor?

        Okullar ilk dönem son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. 19 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrenciler, 15 tatilin sona ereceği, okulların açılacağı tarihi gündemine aldı. Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatılmasına ilişkin bir iddia ortaya atılırken, ""Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?" Soruları gündemde geniş yer buldu. İşte 2024 sömestr tatilinin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 01:05 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:05
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        • 1

          İlk döneminin sona ermesinin ardından karnelerine kavuşan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestrin tadını çıkarırken, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Sosyal medya ve bazı sitelerde yarıyıl tatilin 1 aya uzatıldığına yönelik bir iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin en net açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Peki, "Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?" İşte detaylar...

        • 2

          YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

          Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

          Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.

        • 3

          OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

          Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.

          Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        • 5

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 6

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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