Haberler Gündem Yarıyıl tatili uzadı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil sömestrin bitmesine kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Okullarda ilk dönemin 19 Ocak Cuma günü tamamlanmasıyla gözler ikinci dönem başlangıç tarihine çevrildi. Bir yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrasında "İkinci dönem okullar açılacak mı?" sorusu gündeme gelirken bir yandan da araştırmalar devam ediyor. İşte okulların açılacağı tarih... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:03 facebook

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Okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar sürüyor. İkinci dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem okullar açılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili güncel açıklamalar ve MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih hakkında güncel bilgiler...

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YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI? Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.