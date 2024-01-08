Ocak ayını ikinci haftasına girilmesiyle beraber yarıyıl tatili araştırması sıklaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şubat tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sömestr tatili tarihi MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İşte, 1. dönemin sona ereceği gün...