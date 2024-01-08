Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?

        Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?

        Yarıyıl tatili ya da diğer adıyla 15 tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatili ile uzun süre dinlenebilecekler. MEB'in yayınladığı 2023-2024 takvimi ile yarıyıl tatili detayları belli oldu. İşte, "Şubat tatili (sömestr) ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ocak ayını ikinci haftasına girilmesiyle beraber yarıyıl tatili araştırması sıklaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şubat tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sömestr tatili tarihi MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İşte, 1. dönemin sona ereceği gün...

        • 2

          YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

          11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

        • 4

          Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        Habertürk Anasayfa