Yarıyıl tatili ne zaman 2023?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2023 yılında okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği belli oldu. Uzun bir okul dönemi geçiren öğrenciler, biraz dinlenmek için dört gözle ara tatili bekliyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.