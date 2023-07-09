Yarıştığı öne sürülen araçlar ölüme yol açtı!

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Pendik Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaza saat 07.00 sıralarında Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Yarıştığı öne sürülen otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile bir başka otomobilin sürücüsü Doğukan T. kazaya neden oldu. Doğukan T.'nin kullandığı otomobilin sürücüsü aynı yönde ilerleyen Zeki Aktaş (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. REKLAM

Kazanın etkisiyle Aktaş'ın kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından Sürücü Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.