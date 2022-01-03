Yarışta attan düşen apranti yaralandı

DHA

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6'ncı koşusunda 1300 metrelik kum pistte 'Akyele' isimli safkan ile koşan apranti Aziz Akdemir, attan düştü. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan TJK, şu ifadeleri kullandı:

"2 Ocak Pazar akşamı Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6'ncı koşuda bindiği Akyele isimli safkandan düşen apranti Aziz Akdemir, genel sağlık durumu iyi olmasına karşın kafa travması şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Kendisine ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

MAİDEN YARIŞINDA 3 JOKEY ATTAN DÜŞTÜ

Yeşiloba Hipodromu´nda, dün koşulan `Maiden´ yarışında yaşanan kazada attan düşen jokey Emrah Sincan´ın köprücük kemiği ve belinde kırık olduğu belirlendi. Sincan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yeşiloba Hipodromu'nda dün saat 16.00´da start verilen `Maiden´ mücadelesi 1200 metre koşusunda, son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi. Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya getirilen ambulansta tedaviye alındı.

Yerden kalkamayan jokey Emrah Sincan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Sincan´ın, köprücük kemiği ve belinde kırık olduğu belirlendi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından Sincan, taburcu edildi.