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Sinemanın en temel öğesi olan 'senaryo geliştirme' konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk Sineması’nın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın 'İlk Senaryo' bölümüne 5. yılında toplam 180 başvuru yapıldı.

Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı İlk Senaryo Yarışması'nın jüri toplantısında DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Kaan Yıldırım, oyuncu Özge Gürel, senarist Zafer Külünk jüri üyesi olarak görev aldı.

Jüri; finale kalan 'Arifiye Oteli', 'Bir Çingene İki Ölü', 'Bisiklet Süsü', 'Direniş', 'İki Ayak Bir Hayal', 'İki Hayat Bir Cennet', 'Liste', 'Mihnet', 'Sudan Sebepler' ve 'Yılın Transferi' adlı senaryoları değerlendirdi.

Finale kalan 10 eser sahibi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Senaryo Geliştirme Eğitimleri’ne katılmaya hak kazanmış oldu. 10 eser arasından birinci seçilen senaryoya önümüzdeki yıl Yapım Destek Platformu'na doğrudan katılma hakkı tanınacak.

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı, iş birliklerinin 5. yılında önemli bir yeniliğe de imza atarak, Yapım Destek Platformu’nu hayata geçirdi. Jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı başkanı ve Yapımcı Cemal Okan'ın yaptığı Yapım Destek Platformu Jüri Üyeleri Show Tv Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş, TIMS&B Production kurucu ortağı ve CEO’su Yapımcı Burak Sağyaşar,

Kanal D ve Teve2 içerik alımları direktörü Burcu Hanağasıoğlu, NTC Medya Başkanı ve Yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, Bein Medya Group Digiturk Türk Filmleri Müdürü Nurdan Sever toplantıda hazır bulunurken yurtdışında bulunan oyuncu İrem Sak, online olarak toplantıya katıldı.

Birinci seçilecek projenin 50 bin TL maddi destek almaya hak kazanacağı Yapım Destek Platformu’nda finale kalarak sunum yapan 10 proje; 'Açlığın Dışında', 'Cemal', 'Karanlıktan Önce', 'Ölü Mevsim', 'Perde', 'Toprağın Biraz Altı', 'Tufan Taşı Özgürlüğe Uyanış', 'Üç Metre', 'Veha' ve 'Gelinler' oldu.

Yapım Destek Platformu sayesinde, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı markalarının verdiği güç ile daha geniş kitlelere ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

Toplantıların ardından, Hakan Ateş’in ev sahipliğinde DenizBank Genel Müdürlüğü’nde TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu, Jüri üyeleri ve kültür sanat alanında önde gelen isimler yemek davetinde buluştu.

DenizBank Kültür Sanat yöneticisi Burcu Hancı konuklara minik opera dinletisi ile küçük bir sürpriz yaptı. Hakan Ateş ve Cemal Okan konuklara hoş geldiniz konuşması yaptıktan sonra sahnede birlikte şarkı söyledi.

Oldukça keyifli geçen yemekte kültür ve sanat alanında sohbet edildi. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular ilksenaryo.com adresi ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.