HABERTURK.COM

DenizBank ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliği ile ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristlerin önünü açmak ve yapım öncesi aşamalarda destek vermek amacıyla düzenlenen DenizBank İlk Film İlk Senaryo yarışması 5'inci yılında önemli bir yeniliğe imza attı.

Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl ilk kez hayata geçirilen Yapım Destek Platformu’nun jüri üyeleri açıklandı.

Başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı, Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı ve TAFF Pictures Kurucu Ortağı Cemal Okan’ın yapacağı yarışma jürisinde; oyuncu İrem Sak, TIMS&B Productions Kurucu Ortağı ve CEO’su yapımcı Burak Sağyaşar, beIN Media Group - Digiturk Türk Filmleri Müdürü Nurdan Sever, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, NTC Medya Başkanı ve Yapımcısı Mehmet Yiğit Alp ile Kanal D ve Teve2 İçerik Alımları Direktörü Burcu Hanağasıoğlu yer alıyor.

SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinin 5'inci yılında hayata geçirilen Yapım Destek Platformu’nda,

proje geliştirme konusunda belirli aşama kat etmiş kaliteli yapımların daha büyük kitlelere ulaşması için destek sunulacak. Birincilik Ödülü’nün sahibi ise 50.000 TL maddi destek almaya hak kazanacak.