Yarışlara hazırlandığı rahvan atlarına gözü gibi bakıyor - KARS



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- At yetiştiricilerinin atların kazandırdığı kupaları göstermesi- Atlara bakım yapılması- Atların eğerlenmesi- Atların gezdirilmesi- Rahvan at yetiştiricisi Baran Kaya ile röportaj- Atlara antrenman yaptıranlardan Ömür Kaya ile röportaj

Yarışlara hazırlandığı rahvan atlarına gözü gibi bakıyor- Kars'ın Arpaçay ilçesinde çetin geçen kış şartlarında rahvan at yetiştiriciliği yapan Baran Kaya, yaz kış demeden şampiyon at yetiştirmek için çaba sarf ediyor- Baran Kaya:- "Yarışa hazırlayacağımız tayın nefesinin açık olması çok önemli, o yüzden günlük düzenli antrenman yaptırıyoruz. Antrenman sonrası terleyen atlarımıza sakatlık yaşamasınlar diye kaya tuzuyla masaj yapıyoruz" Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Kars'ta, besicilik ve rahvan at yetiştiriciliği yapan Baran Kaya, şampiyon atlar yetiştirmek için çalışıyor.Kentin Arpaçay ilçesine bağlı Meydancık köyünde rahvan at yetiştiriciliği yapan bazı besiciler, sabahın erken saatlerinde büyük ve küçükbaş hayvanlarına bakmadan önce atların bakımını yaparak güne başlıyor.Köyde besicilik yapanlardan 20 yaşındaki Baran Kaya da şampiyon rahvan atı yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerine satıyor. Dede ve baba mesleği olan işi severek sürdüren Kaya, atlarına adeta gözü gibi bakıyor.Sabahın erken saatlerinde bakımını yaptığı atları, evinin bahçesinde bir süre gezdiren Kaya, atlara binip boş tarlalarda antrenman yaptırarak onları yarışlara hazırlıyor.- Atlarına kaya tuzu ile masaj yapıyorAntrenman sonrası atlarına şeker veren Kaya, bir sakatlık yaşamamaları için boyun ve bacaklarına da kaya tuzuyla masaj yapıyor.Baran Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at bakmanın bir tutku olduğunu ve şampiyonluklar kazandıkça işini daha çok sevdiğini söyledi.Hobisini işe çevirdiğini dile getiren Kaya, "Şu an bir tayımı Ardahan rahvan at yarışlarına yetiştiriyorum, 3 yaşındaki bu tayım 3'lü taylarda yarışacak. Kars'ta hava şartlarından dolayı at bakmak çok zor, o yüzden atlara çok dikkat ediyoruz. Atların özellikle bakımına dikkat ediyoruz, samanını, suyunu, arpasını hep zamanında ve ölçülü veriyoruz." dedi.Kaya, bu yıl 7 taya baktığını ve yaşı gelenleri yarışmalara hazırladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yarışa hazırlayacağımız tayın nefesinin açık olması çok önemli, o yüzden günlük düzenli antrenman yaptırıyoruz. Antrenman sonrası terleyen atlarımıza sakatlık yaşamasınlar diye kaya tuzuyla masaj yapıyoruz. Şu an yetiştirdiğim tayın babasını Kastamonu'ya sattık ve oradaki yarışlarda dereceleri var. Bu tayım da güzel, yarışlar kazandıktan sonra iyi fiyat ederse bunu da satmayı düşünüyorum."- Rahvan atlar araba fiyatına alıcı buluyorRahvan atlarının değerli olduğunu ve araba fiyatına alıcı bulduğunu ifade eden Kaya, "Şu an yetiştirdiğim bu taya 20 bin lira veren var ama vermiyorum çünkü geleceği var, yarışlar alacağına ve değerini arttıracağına inanıyorum. Tayın babasını Kastamonu'ya 50 bin liraya verdik, atım üç yaşında olmasına rağmen 35-40 kilometre arası sürat yapıyor."Kaya, yerli ırk atlar yetiştirdiğini, rahvan at yetiştiriciliğinin baba ve dede mesleği olduğunu sözlerine ekledi.- Bütün mesailerini atlarına harcıyorlarAt çalıştırıcısı Ömür Kaya ise yarışlara hazırlık aşamasında atlara çok iyi baktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"İlgi gösterilip antrenman yaptırılmış atların başarısı daha çok oluyor, o yüzden bütün mesaiyi atlara harcıyoruz, onların bakımlarıyla ilgileniyoruz. Atların bizi iyi tanıması da önemli. Sabahları erkenden kalkıp atların belli ölçüdeki yemlerini veriyoruz, sonra tımar yapıyoruz ardından dışarıda gezdiriyoruz. Bir süre gezdirdiğimiz atlara eğerlerini takıp binerek tarlalarda antrenmana çıkarıyoruz."Ömür Kaya, atları antrenmandan sonra hız testine tuttuklarını ve zamanla yarıştıklarını ifade etti.