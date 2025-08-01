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        Haberler Bilgi Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası nedir, kimler yararlanabilir? Hibe ve kredi desteği ne kadar, geri ödemeler ne zaman başlıyor?

        Yarısı Bizden Kampanyasıyla kentsel dönüşümde büyük destek: Kimler yararlanabilir, ne kadar ödeme yapılıyor?

        İstanbul'daki riskli yapıları yeniden inşa etmek ve İstanbul'u depreme dayanıklı hale getirmek için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Devlet desteğiyle konutlarını yenilemek isteyenlere hem geri ödemesiz hibe hem de uzun vadeli kredi imkânı sunuluyor. İstanbullular koşulsuzca katılabileceği kampanyanın geri ödemeleri ruhsat alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faiz uygulanmıyor. İşte "Yarısı Bizden" kampanyasında son durum ve bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 17:35 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:35
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        • 1

          Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul’daki riskli yapılar için devlet desteği sürüyor. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla başlatılan projede, hak sahiplerine 875 bin TL’ye kadar hibe ve 875 bin TL kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamından yararlanmak isteyen kişilerden kredi notu gibi herhangi bir şart aranmıyor. Peki, başvurular nasıl yapılıyor, kimler bu destekten faydalanabiliyor? İşte Yarısı Bizden kampanyasına dair güncel bilgiler ve merak edilenler...

        • 2

          YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

          İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.

        • 3

          PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?

          Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

        • 4

          BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

        • 5

          KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?

          Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

        • 6

          GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

          İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

        • 7

          ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

          Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

        • 8

          TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

          Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

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