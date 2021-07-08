Toyota, Yaris Cross modelinin üretimine Fransa’da, Valenciennes’deki fabrikasında başladığını duyurdu. Aracın üretimi için 400 milyon euro yatırım gerçekleştirerek 4'üncü nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross’un fabrikada aynı hatta üretilmesinin sağlandığı belirtildi.
Güncellemelerle birlikte Toyota’nın Fransa’daki TMMF fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 300 bin araca çıktı. Yaris Cross üretimiyle birlikte Fransa’daki Toyota fabrikasında toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.
Toyota’nın 2025’te toplam satışlarda yüzde 90 oranında elektrik motorlu araç satış planı kapsamında yeni Yaris Cross’un düşük CO2 emisyonlu hibrit versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın GA-B platformu üzerine yapılan Yaris Cross, Avrupa’da TNGA mimarisiyle üretilen 8’inci model oldu. Üretimin başlaması, aynı zamanda Toyota’nın yerelleştirme stratejisinin ilerlemesinin ve üretim kapasitesini artırmasının da altını çiziyor. Yaris Cross modeli, Toyota’nın 2025’te Avrupa’da 1.5 milyon satış adedi planıyla büyüme hedefinin önemli bir parçası olacak.
Öte yandan, Toyota’nın Avrupa’da yerelleştirme vizyonu bu yıl daha da genişlerken Polonya fabrikası da hibrit şanzıman ve elektrikli motorların üretimine başladı. Toyota Yaris ve Yaris Cross için 1.5 litre TNGA benzinli ve tam hibrit güç üniteleri buradan karşılanacak.
Toyota aynı zamanda, Yaris’in artan talebini karşılamak adına da Çekya’daki fabrikasında kapasiteyi artırmak ve tesisi modernleştirmek üzere de yatırımlar gerçekleştirdiğini açıkladı.
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