İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, beşinci yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğuyla sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Yarının Kadın Yıldızlarıprojesi için başvurular 25 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar destekbasvuru@iksv.org adresine yapılabiliyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu başvuru koşulları ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/hakkinda