'Yarını Kodlayanlar' projesi 81 ilde devam ediyor

Dijital teknolojilerin büyük bir dönüştürücü güce sahip olduğunu belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin bu güçten faydalanmasını istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlayarak dijital toplumun bir parçası, hatta mimarları olmalarını hedefliyoruz. Amacımız, tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak ve biz hayallerimizin ötesine geçtik" şeklinde konuştu.

HER 1 TL'LİK YATIRIM = 7,7'LİK SOSYAL GETİRİ

Bu yıl üçüncü kez yayınlanan sosyal etki raporuna göre, proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değerin yaklaşık 14 milyon TL olduğuna ve projeye yapılan her 1 TL’lik yatırımın 7,7 TL değerinde sosyal getiri yarattığına dikkat çeken Süel "Bugüne kadar 81 ilde 260 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi vermeyi hedefliyoruz" dedi.

KÖY OKULLARINA TEKNOLOJİ SINIFLARI

'Yarını Kodlayanlar' projesinin kapsamını; ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’, ‘Köy Okulları’, ‘Yeşil Gezegen’ gibi kardeş projelerle genişletmeye devam ettiklerini ifade eden Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel "Ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduk. Bu yıl 15 köy okulunda daha teknoloji sınıfları açılacak. Yeni dönemde ayrıca, gezici eğitimlerle 360 köy dolaşılarak eğitimlerin 10 bin çocuğa daha ulaştırılması hedefleniyor" dedi.

"KODLAMA, OKUMA-YAZMA BİLMEK KADAR ÖNEMLİ"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise "Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaya gelecek dönemde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN ONLİNE EĞİTİM İMKANI

Bu yıl ilk kez “Yarını Kodlayanlar” eğitimleri online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden ücretsiz sunulacak. Platformda öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için dijital becerilerini geliştirecekleri, kodlama, oyun geliştirme, mobil uygulama, siber zorbalık ve birçok konuda yetkinliklerini artırabilecekleri eğitim başlıkları sunuluyor.