Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ndan yapılan açıklamada yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre fiyatında 7 kuruş olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış gerçekleşeceği belirtildi.

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