Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kastamonu ve Sinop illerimizde uyarılar geldi. Açıklamada "Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’da 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’de 86, Türkeli’de 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana gelmiştir. Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde Çarşamba ve Perşembe günleri de yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi

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