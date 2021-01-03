İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı kapsayan kısıtlamanın ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak konusu. Peki heyecanla araştırılan 4 günlük yasak saat kaçta, ne zaman bitecek?

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı.

Buna göre yılbaşında uygulanmaya başlanan ve toplam 4 gün sürecek olan yasak bu sabah itibariyle saat 05:00'de bitecek ve yine uygulanmakta olan hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam edecek.