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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz! İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Yarın okullar açılacak milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim dönemine başlayacak. Okullarına açıldığı ilk gün toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaş ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 Eylül'de otobüs, vapur, metro ve metrobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? İşte detaylar…

11.09.2022 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Okulların açılmasına birkaç gün kala hazırlıklar yapılmaya başlandı. 2022 eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması için alınan tedbirler açıklandı. Okula gitmek için toplu taşıma kullanacak olan öğrenciler ve veliler için müjdeli haber duyuruldu. Yoğun trafik oluşmasının önüne geçmek adında tedbirler alınırken toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? İşte detaylar…

  • Okulların açıldığı ilk gün olan 12 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

  • OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül’de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

    Ayrıca servislerin İSPARK’lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.

  • TRAFİĞİ TIKAYAN ARAÇLAR ÇEKİLECEK

    İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin görevlendirileceğini ve trafiği tıkayan araçların çekileceğini vurguladı.

  • Sinyal direklerine bir hafta boyunca "Ben duyarlı sürücüyüm" levhası asılacağını belirten Çağlar, 2 bin 850 hemzemin okul geçidinde bin 115 adet "Önce Yaya" sembolü uygulaması yapıldığını ifade etti.

     

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