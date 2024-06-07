ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyonu aşkın aday katılacak. Daha önceki sınavlarda toplu taşımların ücretiz olması sebebiyle bu yılki tarife araştırılmaya başlandı. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran 2024 yarın İETT, metro, metrobüs bedava mı olacak? İşte, ayrıntılar...