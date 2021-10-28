İstanbul'da 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar ücretsiz mi? Yarın Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkuyla kutlanacak. Yarın İstanbul'da yolculuk yapacaklar merak içerisinde "İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili İETT'den açıklama geldi.

İşte yarın otobüsler ücretsiz mi sorusunun cevabı...

YARIN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın İstanbul'da geçtiğimiz 29 Ekimlerde olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olacak.

İşte 27 Ekim'de İETT'den yapılan açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.