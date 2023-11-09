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        Haberler Gündem Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Cuma İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, vapur ve otobüsler bedava mı olacak?

        Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 10 Kasım Cuma günü toplu taşıma tarifesi

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle yarın Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım Cuma günü yani yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı olacak? İşte 10 Kasım Cuma günü toplu taşıma tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:00
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm ülkede anılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de törenlerle karşılanacak olan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

        • 2

          10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

        • 3

          Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü anılacak.

        • 4

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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