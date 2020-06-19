Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu dün yapılan açıklamalarla birlikte yanıt buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." açıklamasını yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile yasağın saatlerini ve şartlarını açıkladı. Detaylar haberimizde.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020
YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu çerçevede LGS ve YKS'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Genelgeye göre; LGS'nin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşları sokağa çıkmaları kısıtlandı. Anı şekilde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ: KİMLER MUAF?
Gerek LGS gerekse YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.
MASKE TAKMASI ZORUNLU OLAN İLLER
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.
İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Bursa
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
İstanbul
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa
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