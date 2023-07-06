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        BİM aktüel 7 - 11 Temmuz kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi

        BİM'de haftanın fırsatları dikkat çekti. BİM aktüel kataloğunda temmuz ayı fırsatları yakından takip ediliyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 7 - 11 Temmuz indirimli ürünler listesi...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:46
        • 1

          BİM 7 - 11 Temmuz kataloğu yayında. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 7 - 11 Temmuz kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...

          7 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

          RKS Kickscooter T8 - 16,499 TL

          RKS Elektrikli Bisiklet BN5 Pro - 11.499 TL

          LG 55UQ75006LF 55 İNÇ UHD SMART TV - 14.799 TL

          Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 1,299 TL

          Hp Bluetooth Wireless Klavye - 429 TL

        • 2

          Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti - 2.099 TL

          Katlanır Tekstil Şezlong - 149 TL

          Ruta Gölgelikli Salıncak - 3.950 TL

          Tavus Katlanabilir Salıncak - 2.999 TL

        • 3

          Esem Comfort Tokalı Çapraz Terlik Kadın - 149 TL

          Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm - 169 TL

          Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm - 199 TL

          Pötikare Kısa Kollu Gömlek Erkek M, L Beden - 99 TL

        • 4

          Akınalbella Kadın-Erkek Eva Sandalet - 129 TL

          Okyanus Home Çizgili Banyo Seti - 259 TL

          Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 259 TL

          Deterjanlık 5,5 L - 22,50 TL

          Hobby Life Çamaşır Selesi 30 L - 59 TL

          Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 58 L - 129 TL

        • 5

          Maxi Pattisserie Ayaklı Servis Tabağı - 149 TL

          Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere - 89 TL

          Paşabahçe Baton Kek Kalıbı - 59 TL

          Paşabahçe Villa Patisserie Saklama Kabı - 99 TL

          Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'LI - 89 TL

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