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        Haberler Gündem Yarın raflarda! 3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?

        3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?

        BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün 3 Kasım Cuma günü raflarda olacak. Alışverişini BİM'den yapanlar bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini araştırmaya başladı. İşte 3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:52
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        • 1

          BİM 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda, "55 INC UHD SMART TV, Beyaz Cam Ankastre Set, Yağsız Air Fryer, Mug Termos, 128 GB Cep Telefonu, Düdüklü Tencere Seti, Derin Tencere, Tava Seti, Bıçak Bileyici, Manyetik Tablet Alfabe Seti" gibi daha birçok ürün alışeverişseverlerle buluşacak. İşte 3 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

          3 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU

          LG 55 INC UHD SMART TV 55UQ75006LF 17.999 TL

          Nordmende 55 İNÇ NM6000U UHD ANDROİD TV 10.399 TL

          Nordmende 55 İnç Nm55350 Uhd ANDROİD Tv 10.399 TL

          Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL

        • 2

          Fakir Elektrikli Süpürge Atria 2.499 TL

          Nautica Akıllı Tartı 425 TL

          Casper Via X30 8/128 GB CEP TELEFONU 7.899 TL

          Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer 1.599 TL

          Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 649 TL

        • 3

          Berlin Düdüklü Tencere Seti 579 TL

          Bonera Tava Seti ~2,5 mm 269 TL

          Chef's Derin Tencere ~24 cm 199 TL

          Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi ~32 cm 239 TL

          Benante Çerezlik Seti 129 TL

        • 4

          Kek Saklama/ Taşıma Kabı 69 TL

          Bıçak Bileyici 129 TL

          Semaver Çay Bardağı ~285 cc 47,50 TL

          Tek Fiyat Bıçak/ Soyacak 47,50 TL

          Hazneli Bulaşık Teli / Fırçası 39,50

        • 5

          Barbie Peri Bebek 119 TL

          Barbie Saç Fırçası Süsleme Seti 179 TL

          4 Yapboz 1 Arada 39,50 TL

          Gokidy Büyük Teker Metal Arazi Aracı 59 TL

        • 6

          Diytoy Manyetik Tablet Alfabe Seti 79 TL

          Oyuncak Gurme Hamburger Tost Seti 89 TL

          Molinella Çift Kişilik Welsoft Battaniye 299 TL

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL

          Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 135 TL

          Eşofman Altı Erkek 99 TL

          Letoon Casual Ayakkabı Erkek 299 TL

          Polar Şal Kadın 79 TL

          Kapı Altı Rüzgar Önleyici ~80x16 cm 24,50 TL

          Terlik Erkek 69 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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