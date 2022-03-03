Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yarın okullar tatil mi ve nerelerde kar tatili var? 4 Mart Cuma 2022 yarın hangi illerde okullar tatil oldu?

Yarın okullar tatil mi ve nerelerde kar tatili var? 4 Mart Cuma kar tatili haberleri

Ülkenin dört bir yanında öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında kar tatili haberleri geliyor. Hafta sonundan beri yurdun her bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime kısa süreli ara verildi. 4 Mart Cuma günü kar tatili açıklamaları için gözler Valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi.

03.03.2022 - 16:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu illerinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mart ayının ilk haftasında kar yağışı nedeniyle eğitime ara veren illerin sayısı artıyor. 3 Mart Perşembe günü Masya, Muğla, Konya bnaşta olmak üzere pek çomk ilde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve zor şartlar nedeniyle okullarda eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışının devam ettiği illerde yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. İşte 4 Mar Cuma günü kar tatili var mı, okul olacak mı sorusunun cevabı ve yarın kar tatili olan illerle ilgili merak edilenler... 

  • YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 

    4 Mart Cuma günü okullarda kar tatili olacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Bilindiği gibi kar tatili kararları illerin valilikleri tarafından alınıyor. Valilikler tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacak. 

  • METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI 

    Meteoroloji tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarında "Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. 

  • 3 MART PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN YERLER 

    AMASYA

    Amasya’da bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kentte dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışından dolayı 133 köy yolu ulaşıma kapanırken Gümüşhacıköy ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Kentte en fazla kar yağışının yaşandığı Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

    SAMSUN

    Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

     

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

    ÇANKIRI

    Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

    Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

    KASTAMONU

    Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

    Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Günler sonra tekrar yağan kar ile kent beyaza bürünürken, kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle kent merkezi ve kent merkezine bağlı tüm kademedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

  • KÜTAHYA

    Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

    MUĞLA

    Muğla'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Menteşe ve Ula ilçelerinde taşımalı, Kavaklıdere de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime 1 gün ara verildi.

    Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı Menteşe ile Ula ilçelerinde taşıma eğitime, Kavaklıdere'de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

    KONYA

    Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 03 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

    BURDUR

    Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

    Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.