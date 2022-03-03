3 MART PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN YERLER

AMASYA

Amasya’da bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kentte dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışından dolayı 133 köy yolu ulaşıma kapanırken Gümüşhacıköy ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Kentte en fazla kar yağışının yaşandığı Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

ÇANKIRI

Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Günler sonra tekrar yağan kar ile kent beyaza bürünürken, kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle kent merkezi ve kent merkezine bağlı tüm kademedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.