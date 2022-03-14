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Yarın okullar tatil mi ve nerelerde? 15 Mart 2022 Okullar tatil oldu mu, Valilik açıklamaları bekleniyor! Kar tatili olan iller

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? 15 Mart kar tatili olan iller

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde yoğun kar yağışını getirdi. Kimi şehirlerimizde kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Valiliklerden bugün için kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte Kar tatili olan iller hakkında...

14.03.2022 - 15:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'nin Aybar kar fırtınası etkisi altına gireceği uyarıları bir süredir yapılıyordu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte geçtiğimiz hafta içinden bu yana bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte il il kar tatili olan iller...

  • 15 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 

    15 Mart yarın için hiçbir ilden kar tatili haberi henüz gelmedi. Valilik açıklaması gelir gelmez haberimizde yer alacak.

     

  • 14 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER 

    ADIYAMAN

    Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

    BİTLİS

    Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
    Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

  • BİNGÖL

    Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime 14 Mart Pazartesi günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

    Öte yandan kamuda görevli engelli ve hamilelerin de aynı gün izinli sayılacağı bildirildi.

    IĞDIR 

    Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası Tuzluca ilçe merkezi ve köyleri ile kent merkezine bağlı bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kaç gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini kent merkezinde de gösterdi. Yağan kar yağışı sonrası Iğdır’da bugün bazı yerlerde eğime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.

    MARDİN 

    Mardin’de etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

    Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Savur, Yeşilli, Mazıdağı, Derik ve Ömerli ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

    Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

    HATAY

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. 

  • TRABZON

    Trabzon Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

    GİRESUN

    Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

    RİZE

    Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

    ORDU

    Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

     

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