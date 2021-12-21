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Yarın okullar tatil mi ve hangi illerde kar tatili var?

Yarın okullar tatil mi, son dakika açıklaması geldi mi? 22 Aralık yarın kar tatili var mı ve hangi illerde?

Ülke genelinde kar yağışı etkisini gösterirken çeşitli il ve ilçe merkezlerinde de peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Valilikler ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, yoğun ve şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini son dakika olarak duyuruyor. Bu doğrultuda, yarın okullar tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, hangi illerde yarın okullar tatil edildi? İşte, 22 Aralık kar tatili olan iller...

21.12.2021 - 17:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yarın okullar tatil mi sorusu, bir süredir en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Ülke genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken birçok il ve ilçe merkezinde de kar yağışı görülüyor. Bundan dolayı Valilikler ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kar tatili kararı alınıyor. 

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (22 ARALIK 2021)

    İlk kar tatili haberleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Peki, hangi illerde okullar yarın tatil edildi?

    İşte, kar tatili olan iller 22 Aralık 2021;

  • AĞRI'DA EĞİTİM 1 GÜN ARA 

    Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

  • BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL 

    Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

    Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

  • Diğer illerden de kar tatili haberi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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