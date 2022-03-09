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Yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı? 10 Mart yarın hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili edildi?

10 Mart yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji tarafından 33 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yarın hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edileceği merak konusu oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı?

09.03.2022 - 10:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde kar tatili verilmişti. Soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. Peki, 10 Mart yarın hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili edildi? Yarın okullar tatil mi?  İşte, tüm detaylar…

  • 10 MART OKULLAR TATİL Mİ?

    1987 yılından beri en şiddetli kar yağışı olması beklenirken “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iller valilikler tarafından duyuruluyor. Henüz Valiliklerden eğitime ara verildiğine dair bir açıklama gelmedi. 10 Mart kar tatili verilen il ve ilçeler açıklanınca haberimizde yer alacak.

  • VALİ YERLİKAYA’DAN KAR YAĞIŞI UYARISI!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından kar yağışı uyarısında bulundu. Yerlikaya, İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

  • İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Sibirya kökenli soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınasının etkisini gösterecek. Perşembe günü İstanbul’da kar yağışı başlaması beklenirken İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, henüz İstanbul kar tatili ile ilgili bir açıklama yayınlamadı.

  • METEOROLOJİDEN UYARILAR!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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