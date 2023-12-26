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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul'da okul var mı, hangi illerde okullar tatil?

        Yarın okullar tatil mi? okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili ilan edildi?

        Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve soğuk hava açıklamaları sonrasında okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "27 Aralık Çarşamba okullar tatil mi, yarın hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtı ile kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:28
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalmıştı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "27 Aralık Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 27 Aralık Çarşamba okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

        • 2

          27 ARALIK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

          Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti.

        • 3

          YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

          27 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Valilik tarafından açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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