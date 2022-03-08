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Yarın okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 9 Mart hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili oldu?

Yarın okullar tatil mi? 9 Mart kar tatili var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirdi. Kar yağışı olan illerde yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Bilindiği üzere kar tatili duyurusu illerin Valilikleri tarafından yapılıyor. İşte kar tatiline ilişkin detaylar...

08.03.2022 - 16:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son günlerde bazı illerde kar tatili verilmesinin ardından kar yağışı devam eden illerde yaşayan öğrenciler 8 Mart Salı günü kar tatili var mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında merak edilenler...

  • 8 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz hiçbir ilde okulların eğitime ara vereceği ile ilgili Valiliklerden bir açıklama yapılmadı. Konıya ilişkijn açıklamalar geldiği takdirde haberimiz içerisine eklenecek.

  • METEOROLOJİDEN UYARILAR! 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

    Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı perşembe günü zamanla kar yağışının 800 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

  • Erzincan ve çevre illerde soğuk hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği bölgede ekipler, gündüz saatlerinde yüksek ve dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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