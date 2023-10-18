Yarın okullar tatil mi? Milli yasta okullar tatil edilir mi?
İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yapmış olduğu saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepki çeken saldırının ardından son dakika haberine göre ülkemizde ulusal yas ilan edileceği açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "Ulusal yasta okullar tatil edilir mi, yarın okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları nedeniyle yurdumuzda milli yas ilan edileceği açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" ifadelerini kullandı. Peki, milli yasta okullar tatil edilir mi? 19 Ekim 2023 yarın okullar tatil mi? İşte, detaylar...
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?
Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.
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MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edileceğini söyledi.
Zengin yaptığı açıklamada, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum" ifadelerini kullandı.