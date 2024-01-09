Yarın okullar tatil mi, hangi ilde okullar tatil? 10 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller
Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası gözler yetkili makamlardan yarın için gelecek kar tatili haberlerine çevrildi. Peki, yarın yani 10 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? İşte merak edilen detaylar...
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Yarın okullar tatil mi? Yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, kar yağışı beklenen illerde yarın yani 10 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın 30'dan fazla ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle Vallikler ve Milli Eğitim müdürlüklerinden yarınla ilgili kar tatili haberi gelmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi hiçbir il ve ilçeden resmi bir açıklama gelmedi. Tatille ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.
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YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul yarın kış mevsimini hissetmeye başlayacak. Yarın sıcaklıklar düşüyor ve kentte karla karışık yağmur bekleniyor.
İzmir'de de yavaş yavaş sıcaklıklar düşerken henüz karlı havadan payını almayan şehir, yarın yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek.
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Ankara da İstanbul gibi kışın etkisini giriyor. Yarın karla karışık yağmur beklenirlen sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
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YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bu zamana kadar yurt genelinde mevsim sıcaklıkları normalin üzerindeydi ancak bu hafta Türkiye kışın etkisini hissetmeye başlayacak. Sıcaklıklar düşerken yarın birçok ilde karla karışık yağmur yağacak.