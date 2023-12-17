YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Aralık Pazartesi günü için sadece Hakkari ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor. Dolayısıyla yarın için bugün kar yağışı görülen illerde herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.