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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kuvvetli KAR UYARISI geldi! 18 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı geldi!

        Meteoroloji'den yurdun birçok bölgesi için bugün yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle bulunduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:33
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        • 1

          Okullar yarın tatil mi? Bugün yani 17 Aralık Pazar günü Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Özellikle bugün için yağış uyarısı yapılan illerde yarın okula gidecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          18 Aralık Pazartesi günü için sadece Hakkari ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor. Dolayısıyla yarın için bugün kar yağışı görülen illerde herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

        • 3

          YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

          Bugün ve yarın İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bununla birlikte kar yağışının etkili olduğu Ankara'da kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dolayısıyla yarın Ankara ve İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili bir klarar beklenmiyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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