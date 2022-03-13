Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı uyarılarıyla birlikte yarın okulların 14 Mart Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere okullar Valilik kararlarıyla tatil ediliyor. Peki, yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte merak edilenler...