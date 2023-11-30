Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den iki il için yağmur uyarısı geldi!
Yarın okullar tatil mi? Hafta başından beri yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler hemen her gün bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den yarın iki il için yağmur uyarısı geldi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Okullar yarın tatil mi? Hafta başından beri etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle yarın için yağış uyarısı yapılan illerde eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
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29 KASIM'DA BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
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30 KASIM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
30 KASIM PERŞEMBE BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
30 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de okulların tatil durumuna ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi.
Yağışların bu gece ve yarın sabaha kadar devam edeceğini duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum.
Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın yani 1 Aralık Cuma günü için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Yarın sadece İzmir ve Muğla2da sağanak yağış bekleniyor. Bu iki il için tatil kararı alınması halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.