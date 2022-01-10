Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bingöl, Tunceli Bitlis gibi illerde bugün için eğitime verilen ara öğrencilerin ve velilerin gündeminde. 10 Ocak Pazartesi günü Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de kar yağışının etkisiyle eğitime bir gün ara verilmiş, civar köyler ile merkez arasında kapanan yollar için yol açma çalışmaları başlatılmıştı. Vatandaşlar yarın okullar tatil mi, 11 Ocak hangi illerde okul yok sorusunun araştırılmasına neden oldu. İşte son bilgilere göre yarın okul var mı ve Bingöl, Bitlis, Tunceli'de kar tatili olacak mı sorusunun cevabı...