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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Yarın (11 Ocak) okul var mı? (Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş)

Yarın (11 Ocak) okullar tatil mi? 11 Ocak kar tatili var mı, hangi illerde okullar tatil olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre ülkenin doğu illerinde etkisini gösteren kar yağışı günlük hayatı etkilemeye başladı. 10 Ocak Pazartesi günü pek çok ilde kar yağışı ve zorlu şartlar nedeniyle eğitime ara verilmesi 11 Ocak kar tatili araştırmalarını gündeme getirdi. Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Yarın (11 Ocak) okul var mı? (Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş)

10.01.2022 - 20:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bingöl, Tunceli Bitlis gibi illerde bugün için eğitime verilen ara öğrencilerin ve velilerin gündeminde. 10 Ocak Pazartesi günü Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de kar yağışının etkisiyle eğitime bir gün ara verilmiş, civar köyler ile merkez arasında kapanan yollar için yol açma çalışmaları başlatılmıştı. Vatandaşlar yarın okullar tatil mi, 11 Ocak hangi illerde okul yok sorusunun araştırılmasına neden oldu. İşte son bilgilere göre yarın okul var mı ve Bingöl, Bitlis, Tunceli'de kar tatili olacak mı sorusunun cevabı...

  • 11 OCAK BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bitlis Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

  • 11 OCAK BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bingöl Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

  • 11 OCAK TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Tunceli Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

  • 11 OCAK (YARIN) MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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