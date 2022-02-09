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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 10 Şubat 2022 yarın okul var mı, kar tatili olacak mı?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre ülkenin Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller merak ediliyor. 10 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilecek illerin Valiliklerinden açıklamalar gelmeye başladı.

09.02.2022 - 21:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hafta başından beri ülkenin Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun dört bir yanında etkisini gösteren yağışlı havayla ilgili vatandaşları uyardı. Bugün, dün ve ondan önceki gün pek çok ilde bir günlüğüne eğitime ara verilmişti.  Öğrenciler 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. 

  • 10 ŞUBAT KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

    Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

  • 10 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. 

    Konya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Halkapınar, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Doğanhisar, Ilgın, Hüyük, Altınekin, Çeltik, Derbent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. 

  • 10 ŞUBAT NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

    Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır." 

  • 10 ŞUBAT ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

    Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

    Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

    Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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