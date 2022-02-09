Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?

10 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman merkezde de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken, hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Konya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Halkapınar, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Doğanhisar, Ilgın, Hüyük, Altınekin, Çeltik, Derbent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.