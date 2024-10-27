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        Haberler Bilgi Yaşam Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?

        Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim Pazartesi yarım gün mü?

        Milyonlarca öğrenci 28 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinin Pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla çalışanlar ve öğrenciler tatil günlerine odaklandı. Peki 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:57
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        • 1

          Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2024 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Peki Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim Pazartesi yarım gün mü?

        • 2

          28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

          Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanı edildiği tarih Ulusal Bayram olarak kutlanmaktadır.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim tarihinde devam eder.2024 yılında 28 Ekim tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liseler öğlen saat 13.00’ten itibaren tatil olacak. Öğrenciler, benzer şekilde 29 Ekim Salı günü okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri 30 Ekim Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

        • 3

          29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak.

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