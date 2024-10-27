Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2024 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Peki Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim Pazartesi yarım gün mü?