Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan Cuma Yalova, Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı kentlerde okullarda eğitime ara verildi. Deprem çevre illerden de hissedilirken İstanbul'da çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Depremin etkilendiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi 24 Nisan Perşembe günü İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova'da okullar tatil edilmişti. Peki, "Yarın okullar tatil mi? Deprem nedeniyle İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli'nde 25 Nisan Cuma okul var mı?" İşte 25 Nisan Cuma okulların tatil edildiği iller listesi...
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İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime ara verildi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken 24 Nisan Perşembe günü bazı illerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda 25 Nisan Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, okulların durumuna ilişkin yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? Deprem nedeniyle İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli'nde 25 Nisan Cuma okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte detaylar...
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İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi
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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.
Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların tatil edilmesi ile ilgili şu açıklamada bulundu;
"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.
Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.
İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.
Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."
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YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova Valisi Dr.Hülya Kaya 24 Nisan Perşembe günü okulların durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır.
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TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ Valiliğinin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
“Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.”ifadelerine yer verildi.
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KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli Valiliği, İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
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ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ
YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Bugün ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız perşembe ve cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.