Okullar tatil mi? sorusu kar yağışının olduğu bölgelerde öğrenci ve velilerin gündeminde. Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olurken Marmara ve Ege Bölgesi sağanak yağış ile fırtınaya teslim oldu. Bugün İç Anadolu'da Eskişehir, Kütahya ve Isparta'da okullar tatil edilirken Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte son açıklamalar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Öğrenci ve velilerin gözü kulağı Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek tatil haberinde. Ancak henüz Ankara için tatil haberi gelmedi. gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

YARIN OKULLAR NERELERDE TATİL? 7 OCAK SALI

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okullar bugün ve yarın tatil.

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı. Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

* Yarın okulların tatil edildiği bölgelerden yeni haberler geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ANKARA HAVA DURUMU 7 OCAK 2020