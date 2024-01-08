YARIN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Ankara haftaya yağışla başladı ve yarın da aynı şekilde kentte yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir de kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek kentlerden. 9 Ocak günü, yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek.

İstanbul'da 8 Ocak'ta başlayan yağışlar 10 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak yarın sıcaklıklar düşecek ve gün içerisinde kentte 4 ile 6 derece arası sıcaklıklar hakim olacak.