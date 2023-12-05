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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? 6 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?

        Yarın okullar tatil mi? 6 Aralık okullarda kar tatili olacak mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde okullar zaman zaman tatil edilirken, kar tatili için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarında. 6 Kasım Çarşamba günü okula gitmek durumunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Yarın okullar tatil mi? 6 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:00
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        • 1

          Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 6 Aralık Çarşamba yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

        • 2

          6 ARALIK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          6 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden gelecek açıklamalar haberimize eklenecektir.

        • 3

          ÜÇ BÜYÜK KENTTE SAĞANAK

          Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

          3 KENT İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

          AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öte yandan, yarın beklenen yağışların; Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

          Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

        • 4

          AFAD'DAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI

          AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi: "Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak; Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

          Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

        • 5

          PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

          Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.

        • 6

          CUMA GÜNÜ FIRTINA VE SAĞANAK

          Haftanın son günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşerken Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

        • 7

          CUMARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

          Hafta sonunun ilk gününde ise Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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