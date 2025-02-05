Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?

        Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?

        Meteoroloji, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. Yurt genelinde birçok kentte kar yağışı beklenirken, okula gidecek olan öğrenciler, 5 Şubat Çarşamba günü ders yapılıp yapılmayacağına ilişkin gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bu kapsamda bazı valilikler kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 05.02.2025 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şubat ayının gelişiyle birlikte soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hafta ortasından itibaren birçok ilde kar yağışı beklenirken, Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı geldi. Kar yağışının yoğun olduğu bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbirli olmak amacıyla eğitime ara verildi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?

        • 2

          BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberi gelmeye başladı. Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        • 3

          Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        • 4

          5 ŞUBAT HAVA DURUMU

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi ödü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi ödü
        Trump'tan kritik İran ve Gazze açıklamaları
        Trump'tan kritik İran ve Gazze açıklamaları
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Habertürk Anasayfa