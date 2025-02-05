Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?
Meteoroloji, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. Yurt genelinde birçok kentte kar yağışı beklenirken, okula gidecek olan öğrenciler, 5 Şubat Çarşamba günü ders yapılıp yapılmayacağına ilişkin gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bu kapsamda bazı valilikler kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili olan iller listesi...
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Şubat ayının gelişiyle birlikte soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hafta ortasından itibaren birçok ilde kar yağışı beklenirken, Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı geldi. Kar yağışının yoğun olduğu bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbirli olmak amacıyla eğitime ara verildi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberi gelmeye başladı. Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
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Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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5 ŞUBAT HAVA DURUMU
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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